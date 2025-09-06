La mine de Boto produit son premier lingot d’or, une étape clé pour l’industrie aurifère au Sénégal





Le Groupe Managem a annoncé la production du premier lingot d’or de la mine de Boto, située dans la région de Kédougou, marquant ainsi l’entrée officielle du site en phase d’exploitation. Cette réalisation est qualifiée par l’entreprise d’“étape décisive” après plus de deux années de travaux intensifs.



Avec un investissement estimé à 350 millions d’euros (plus de 167 milliards de francs CFA), la mine de Boto est l’un des projets miniers les plus ambitieux du Sénégal. Elle vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d’or — soit environ 5 tonnes — durant ses trois premières années. Ses réserves totales sont évaluées à près de 1,8 million d’onces, ce qui correspond à environ 56 tonnes d’or, pour une durée de vie estimée à douze ans.



Le site, une mine à ciel ouvert, dispose d’une capacité d’extraction de 35 millions de tonnes de roche par an et d’une usine capable de traiter 2,75 millions de tonnes de minerai. Il est également équipé d’infrastructures modernes : une centrale électrique de 23 MW, un barrage d’eau, une digue à résidus, un dépôt de carburants, une base de vie, une piste d’atterrissage et un réseau routier.



Au plus fort des travaux de construction, plus de 2 500 emplois ont été mobilisés, dont 90 % occupés par des Sénégalais. L’exploitation devrait, à terme, générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, favorisant le développement économique et social de la région.



Managem souligne aussi que le projet a intégré dès le départ des initiatives sociales pour améliorer l’accès à l’eau potable, à la santé, ainsi qu’à la formation professionnelle, notamment pour les jeunes et les femmes.



Pour le PDG du groupe, Imad Toumi, la mine de Boto reflète la vision de croissance durable de l’entreprise, alliant performance économique, respect de l’environnement et implication auprès des communautés locales.



📌 aps