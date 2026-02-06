L’UCAD suspend provisoirement les amicales d’étudiants après les récents événements



Réuni en urgence mercredi, le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé de suspendre, à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre, les amicales d’étudiants, selon un communiqué consulté jeudi.

La rencontre, présidée par le recteur, le professeur Alioune Badara Kandji, était consacrée à l’examen de la situation sécuritaire sur le campus, à la suite du décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de licence de médecine, survenu lundi lors d’affrontements avec les forces de l’ordre.

Se disant profondément affecté par ce drame, le Conseil académique s’est incliné devant la mémoire de l’étudiant disparu et a exprimé ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire.

Tout en réaffirmant son attachement à la sécurité des personnes et à la préservation des biens au sein de l’espace universitaire, le Conseil a décidé d’assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire.

Il a également annoncé la mise en place d’un comité ad hoc chargé de formuler des propositions sur les modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires.

Par ailleurs, des cellules d’écoute seront instituées afin d’accompagner les différentes composantes de l’UCAD, notamment les étudiants, le personnel enseignant et de recherche (PER) ainsi que le personnel administratif, technique et de service (PATS). Le Conseil a enfin réitéré son engagement en faveur de la manifestation de la vérité et du respect des principes fondamentaux de l’institution universitaire. ✅aps