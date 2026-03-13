Menu
L'Actualité au Sénégal

Korité à Thiès : Habib Kane soutient les familles et invite à accueillir le président le 4 avril


Rédigé le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:37 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’approche de la Korité, prévue ce vendredi 20 mars, le président du Réseau d’appui pour le développement de la région de Thiès, Habib Kane, a posé un geste de solidarité en offrant à ses groupements des denrées essentielles, comprenant notamment des pommes de terre, des oignons et autres condiments.


Ce geste a soulagé de nombreuses mères de famille, pour qui les préparatifs de la fête représentent souvent un lourd fardeau. Grâce à cet appui, une véritable épine a été enlevée de leurs pieds, leur permettant de célébrer la Korité dans la sérénité et la dignité.
 

Au-delà de cette action ponctuelle, Habib Kane a annoncé son ambition de décentraliser ces initiatives dans toutes les rues de Thiès, afin de toucher un maximum de familles vulnérables. Il a également invité les Thiessois à accueillir le président de la République le 4 avril, à l’occasion de la fête de l’Indépendance du Sénégal, pour partager ses projets et échanger avec la population.

Tout en rappelant son engagement social, Habib Kane souligne que les prochaines élections locales sont prévues en 2027, laissant entendre que ses actions solidaires s’inscrivent dans une démarche de proximité et de renforcement des liens communautaires, bien avant tout échéance électorale.
 

Par cette initiative, il montre que la Korité n’est pas seulement un moment de festivités, mais aussi une occasion de solidarité et de partage, contribuant à faire de ces célébrations un véritable symbole d’entraide et d’espoir pour tous.



Lat Soukabé Fall
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags