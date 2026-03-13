Korité à Thiès : Habib Kane soutient les familles et invite à accueillir le président le 4 avril

Ce geste a soulagé de nombreuses mères de famille, pour qui les préparatifs de la fête représentent souvent un lourd fardeau. Grâce à cet appui, une véritable épine a été enlevée de leurs pieds, leur permettant de célébrer la Korité dans la sérénité et la dignité.





Au-delà de cette action ponctuelle, Habib Kane a annoncé son ambition de décentraliser ces initiatives dans toutes les rues de Thiès, afin de toucher un maximum de familles vulnérables. Il a également invité les Thiessois à accueillir le président de la République le 4 avril, à l’occasion de la fête de l’Indépendance du Sénégal, pour partager ses projets et échanger avec la population.



Tout en rappelant son engagement social, Habib Kane souligne que les prochaines élections locales sont prévues en 2027, laissant entendre que ses actions solidaires s’inscrivent dans une démarche de proximité et de renforcement des liens communautaires, bien avant tout échéance électorale.





Par cette initiative, il montre que la Korité n’est pas seulement un moment de festivités, mais aussi une occasion de solidarité et de partage, contribuant à faire de ces célébrations un véritable symbole d’entraide et d’espoir pour tous.

