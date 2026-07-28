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Kolda : une affaire d'inceste secoue le département, cinq ans de réclusion prononcés


Rédigé le Mardi 28 Juillet 2026 à 11:56 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


D'après les éléments évoqués devant le tribunal, les faits se seraient produits à plusieurs reprises au domicile familial. Quelques mois plus tard, la jeune fille s'est retrouvée enceinte. Souhaitant s'éloigner de cette situation et poursuivre ses études, elle a convaincu son père de l'autoriser à vivre chez une tante à Salikégné.


Kolda : une affaire d'inceste secoue le département, cinq ans de réclusion prononcés

C'est dans cette famille d'accueil que la grossesse a été découverte. Interrogée par sa tante, l'adolescente a finalement révélé ce qu'elle disait avoir subi. Ces confidences ont conduit à l'ouverture d'une enquête et à l'interpellation du mis en cause.
 

À la barre, la jeune fille est revenue sur les difficultés qu'elle traversait. Elle a expliqué avoir quitté son village parce qu'elle ne supportait plus la situation et craignait que sa famille ne découvre sa grossesse.
 

Le prévenu a reconnu les faits retenus contre lui, tout en affirmant qu'il n'avait exercé aucune contrainte. Le représentant du ministère public a estimé que les faits étaient d'une extrême gravité et avait requis une peine de dix ans de réclusion criminelle. La défense, pour sa part, a demandé la clémence du tribunal en mettant en avant les regrets exprimés par le prévenu.*
 

Après délibération, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda a déclaré l'homme coupable et l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle.
 
Cette décision rappelle l'importance de protéger les mineurs et d'encourager le signalement de toute situation de maltraitance ou de violence au sein de la famille, afin que les victimes puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée et que les responsabilités soient établies par la justice.



Lat Soukabé Fall

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