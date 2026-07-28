Selon les premiers éléments disponibles, le nourrisson a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé. Les récentes pluies auraient accéléré la dégradation de la dépouille, rendant la scène particulièrement éprouvante pour les premiers témoins. Le corps présentait également des mutilations apparentes, dont l'origine n'est pas encore déterminée à ce stade de l'enquête.





La découverte a été faite par un habitant qui rentrait chez lui après sa journée de travail. Intrigué par une forme inhabituelle dans les herbes, il s'est approché avant de constater avec effroi qu'il s'agissait du corps d'un bébé. Il a immédiatement alerté les autorités.





Rapidement dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont rejoint les éléments du commissariat central de Ziguinchor, déjà mobilisés pour effectuer les premières constatations. Après les opérations de police technique, la dépouille a été évacuée pour les besoins des investigations.





Les circonstances exactes de ce drame restent inconnues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer l'identité du nouveau-né, les causes du décès ainsi que les conditions dans lesquelles le corps a été abandonné. Toutes les hypothèses demeurent ouvertes à ce stade.





Cette découverte a suscité une vive émotion au sein de la population de Ziguinchor, où de nombreux habitants appellent à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Les autorités invitent toute personne susceptible de détenir des informations utiles à se rapprocher des services de police afin de faire progresser l'enquête.



L'enquête se poursuit et devrait permettre d'établir les responsabilités dans cette affaire qui a profondément bouleversé les riverains.

