Ancien chef de cabinet de Léopold Sédar Senghor lorsque celui-ci était maire de Thiès, Souleymane Kanté a consacré sa vie au service de la population. Il a également présidé les délégués de quartiers de la commune, où il était reconnu pour sa sagesse, sa disponibilité et son engagement en faveur du développement local.





Témoin privilégié de plus d'un siècle d'histoire, il a vécu les grandes transformations de Thiès, depuis l'époque du chemin de fer jusqu'aux profondes mutations de la ville. Son parcours lui a permis de côtoyer plusieurs personnalités marquantes, dont le président Léopold Sédar Senghor et le général Charles de Gaulle.





Ces derniers mois, la municipalité de Thiès lui avait rendu un hommage appuyé en le présentant comme une « mémoire vivante » de la cité du Rail. En reconnaissance de son parcours, le Centre régional de gériatrie de Thiès porte également son nom.





Le décès de Souleymane Kanté suscite une vive émotion à Thiès, où de nombreux habitants saluent la disparition d'un homme de devoir, de sagesse et de transmission. Son héritage restera gravé dans la mémoire collective des Thiessois.





La rédaction de Thiès Info présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des populations de Thiès.

