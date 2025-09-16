Kolda : un adolescent de 16 ans poignardé à mort lors d’une sortie de Kankourang

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 06:20 | Lu 31 fois Rédigé par


À Kolda, un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé lors d’une sortie de Kankourang. Le suspect de 19 ans, déjà connu de la police, a été arrêté.


Un drame est survenu ce week-end à Kolda. Un adolescent de 16 ans, identifié par les initiales A.W.B, a perdu la vie après avoir été mortellement poignardé au cours d’une violente bagarre lors d’une sortie de Kankourang. Les faits se sont déroulés vers 20 heures, à proximité de la pharmacie du quartier Sikilo.

L’auteur présumé, un jeune de 19 ans nommé I. Seye, aurait agi sous l’emprise de stupéfiants. Déjà connu des services de police, il est présenté comme membre d’un gang tristement réputé dans la ville, appelé « Colombie ».

La disparition brutale de l’adolescent relance les inquiétudes sur l’insécurité persistante dans certains quartiers de Kolda. Le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional, tandis qu’une enquête a été ouverte par la police.
 

🔎aps

 



