Kolda : plaidoyer pour l’érection du centre de santé de Médina Yéro Foula en établissement de niveau 2

Lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à la présentation des résultats de l’enquête STEPS 2024 sur les maladies non transmissibles, le gouverneur adjoint de Kolda, chargé du Développement, Bonaventure Kalamo, a proposé de faire évoluer le centre de santé de Médina Yéro Foula vers un établissement sanitaire de niveau 2. Selon lui, cette transformation constitue une priorité à moyen ou long terme pour la région.



Il est revenu sur ce qu’il a qualifié d’« activité phare de 2025 » : le déploiement de l’hôpital militaire de campagne à Médina Yéro Foula, du 28 juin au 4 août. Cette mission médicale a permis de réaliser plus de 11 000 prestations, dont 7 800 consultations et 161 interventions chirurgicales, au profit des habitants locaux ainsi que de populations venues de la Gambie voisine.



Bonaventure Kalamo a également salué d’autres initiatives marquantes, comme la rencontre entre autorités judiciaires et professionnelles de santé autour des aspects médico-judiciaires, organisée avec l’appui de la chaîne de médecine légale de l’Université Cheikh Anta Diop. Un cadre d’échanges qui, selon lui, a permis d’harmoniser les pratiques entre justice et corps médical pour plus d’efficacité.



Concernant les maladies non transmissibles, il a rappelé les pathologies les plus répandues : affections cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires chroniques et diabète. Ces maladies partagent des facteurs de risque liés aux habitudes alimentaires (excès de sucre, de sel et de graisses), à la consommation d’alcool et de tabac, au manque d’activité physique ainsi qu’à la pollution atmosphérique. Le CRD a ainsi été l’occasion de mettre l’accent sur la prévention de ces pathologies à travers des actions concertées avec les acteurs de la santé et leurs partenaires.

