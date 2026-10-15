Kolda : l’autopsie au cœur de l’enquête sur la mort suspecte d’un boucher

Une affaire de mort suspecte mobilise les enquêteurs à Kolda. Mamadou Diogo Diallo, un boucher, est décédé dans des circonstances qui font l’objet d’investigations judiciaires.



Dans le cadre de cette procédure, sa concubine, A. D., est retenue au commissariat central de Kolda. Les éléments disponibles indiquent que les conclusions de l’autopsie occupent une place importante dans les investigations menées pour déterminer les circonstances du décès.



L’examen médico-légal peut permettre aux enquêteurs d’obtenir des indications sur les causes de la mort et d’orienter les investigations. Toutefois, les conclusions médicales doivent être interprétées dans leur contexte et confrontées aux autres éléments recueillis au cours de l’enquête.



À ce stade, les informations communiquées ne permettent pas de présenter les circonstances exactes du décès ni d'établir une responsabilité pénale. La situation judiciaire de la personne retenue et les suites de la procédure devront être précisées par les autorités compétentes.



Les enquêteurs devront notamment établir la chronologie des faits et déterminer si les éléments matériels disponibles permettent de reconstituer les événements ayant précédé la mort de Mamadou Diogo Diallo.



Dans cette affaire, la prudence reste essentielle, compte tenu de la gravité des faits et du respect de la présomption d’innocence.



L’enquête devra apporter des réponses sur les circonstances du décès et permettre à la justice de déterminer les responsabilités éventuelles.

