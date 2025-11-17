Kolda : fin tragique des recherches, Boris Diedhiou retrouvé mort près de son fusil de chasse

Selon un proche, Boris avait quitté son domicile en début de semaine pour une partie de chasse, un loisir qu’il pratiquait régulièrement. Mais après son départ, plus aucun signe de vie. Inquiet, son entourage avait alerté les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont déployé des équipes dans plusieurs zones boisées de la région.



Malgré les moyens engagés, aucune trace du jeune homme n’avait été retrouvée jusqu’à ce vendredi.



La dépouille de Boris a finalement été localisée au cœur d’une zone forestière dense. Le corps, en état de putréfaction avancée, gisait à proximité de son fusil de chasse. Face à la décomposition, les autorités sanitaires ont ordonné une inhumation immédiate sur les lieux, conformément aux protocoles en vigueur pour ce type de situation.



La nouvelle a bouleversé Kolda, où Boris était décrit comme « un jeune engagé, humble et dévoué », tant par ses collègues de la Caritas que par les habitants. La douleur est immense au sein de la communauté chrétienne, très soudée dans la région.



Les autorités ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de ce décès : accident de chasse ? Malaise ? Chute ? Ou autre piste ? Les premiers éléments ne permettent pour l’instant aucune conclusion.



En attendant, famille, amis et collègues pleurent la perte tragique d’un jeune homme apprécié de tous, dont la disparition laisse un vide profond à Kolda.

