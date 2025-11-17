Menu
L'Actualité au Sénégal

Kolda : fin tragique des recherches, Boris Diedhiou retrouvé mort près de son fusil de chasse


Rédigé le Samedi 22 Novembre 2025 à 09:10 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Kolda est en deuil. Boris Diedhiou, jeune employé de la Caritas locale, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé mort ce vendredi 21 novembre dans une zone forestière, selon des sources contactées par le correspondant local de PressAfrik. La découverte, macabre, met fin à des recherches intenses menées depuis le début de la semaine.


Kolda : fin tragique des recherches, Boris Diedhiou retrouvé mort près de son fusil de chasse

Selon un proche, Boris avait quitté son domicile en début de semaine pour une partie de chasse, un loisir qu’il pratiquait régulièrement. Mais après son départ, plus aucun signe de vie. Inquiet, son entourage avait alerté les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont déployé des équipes dans plusieurs zones boisées de la région.

Malgré les moyens engagés, aucune trace du jeune homme n’avait été retrouvée jusqu’à ce vendredi.

La dépouille de Boris a finalement été localisée au cœur d’une zone forestière dense. Le corps, en état de putréfaction avancée, gisait à proximité de son fusil de chasse. Face à la décomposition, les autorités sanitaires ont ordonné une inhumation immédiate sur les lieux, conformément aux protocoles en vigueur pour ce type de situation.

La nouvelle a bouleversé Kolda, où Boris était décrit comme « un jeune engagé, humble et dévoué », tant par ses collègues de la Caritas que par les habitants. La douleur est immense au sein de la communauté chrétienne, très soudée dans la région.

Les autorités ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de ce décès : accident de chasse ? Malaise ? Chute ? Ou autre piste ? Les premiers éléments ne permettent pour l’instant aucune conclusion.

En attendant, famille, amis et collègues pleurent la perte tragique d’un jeune homme apprécié de tous, dont la disparition laisse un vide profond à Kolda.



Lat Soukabé Fall

