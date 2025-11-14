Menu
Kolda : Le gérant de la station-service Elton arrêté pour un détournement de 33 millions Fcfa – Il accuse… un djinn


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 10:38 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le gérant de la station-service Elton de Kolda, Malang Coly, 39 ans, a été placé sous mandat de dépôt après son arrestation par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est poursuivi pour détournement de fonds et vol au préjudice de son employeur, pour un montant estimé à 33 millions de francs CFA, selon les informations rapportées par Libération.


Tout serait parti de retards répétés dans les versements que le gérant devait effectuer auprès de la direction générale. Face à ces anomalies, la société Elton a dépêché un contrôleur à Kolda pour un audit complet des comptes et transactions de la station.

Mais à son arrivée, surprise :
Malang Coly avait tout simplement disparu.

Une disparition jugée suffisamment inquiétante pour pousser la direction à alerter immédiatement les forces de l’ordre. La DIC ouvre alors une enquête, et les premiers résultats sont accablants.

Les contrôles effectués ont révélé :

des trous dans les recettes issues des transferts d’argent,

des irrégularités dans les recharges de carburant,

et des écarts importants dans la vente directe de carburant.

Selon les enquêteurs, le gérant aurait mis en place un système de siphonnage progressif des recettes de la station.

Arrêté puis interrogé, Malang Coly reconnaît en partie les faits, mais évalue le montant détourné à 25 millions Fcfa.

Interrogé sur la destination de l’argent et ses motivations, il avance une explication atypique : Il affirme avoir remis l’argent à un “djinn” qui l’aurait « serré la main » et « envoûté ».

Selon lui, cette entité surnaturelle serait à l’origine non seulement de la disparition de l’argent, mais aussi de sa propre fuite au moment du contrôle.

Une justification qui a laissé les enquêteurs… perplexes.

Cette affaire met en lumière :


des défaillances dans la supervision des stations-service,
​un manque de contrôle interne régulier,

et une vulnérabilité des circuits financiers des sociétés opérant dans les régions.

Pour Libération, ce cas rappelle la nécessité d’un renforcement de la transparence, de la formation du personnel et de la vigilance face aux comportements suspects.

Les enquêteurs n’excluent pas :
l’existence de complices,
​l’implication de réseaux plus larges,

ou la présence d’autres détournements non encore détectés.

Le tribunal devra examiner prochainement l’ensemble des éléments et statuer sur la responsabilité complète du gérant.

En détention préventive, le mis en cause attend son procès.
Le dossier, considéré comme l’un des détournements internes les plus importants enregistrés récemment à Kolda, continue d’alimenter les débats locaux.



