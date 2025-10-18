Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kidnappé par Qnet à Mbour : Le témoignage poignant d'un jeune rescapé


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 02:13 | Lu 11 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Tout a commencé comme une promesse. Une opportunité professionnelle, une chance de changer sa vie. D B, jeune Sénégalais, pensait avoir trouvé un emploi grâce à I. L, ressortissante bissau-guinéenne. Elle lui assurait qu’un avenir meilleur l’attendait au Sénégal.


Kidnappé par Qnet à Mbour : Le témoignage poignant d'un jeune rescapé

Mais une fois arrivé à Saly-Carrefour, dans un appartement transformé en bureau QNET, la réalité s’est imposée à lui comme un choc. On lui proposa d’acheter un produit censé lui rapporter 150 000 FCFA par semaine, mais à une condition : recruter six autres personnes.
D. B se sentit piégé. Chaque jour, il voyait ses espoirs s’éloigner, enfermé dans un système qui lui promettait richesse et liberté mais qui ne livrait que tromperie et pression.

C’est alors qu’une décision courageuse s’imposa : porter plainte. Grâce à sa démarche, les autorités locales ont pu intervenir. Une opération policière, menée a permis d’interpeller dix-huit individus impliqués et de fermer le bureau QNET. Les principaux responsables, y compris I. L et B. M, ont été arrêtés.

Mais ce n’était pas la fin de l’angoisse. D B raconte que certains jeunes, victimes de ces réseaux, sont envoyés jusqu’au Ghana, séduits par la promesse d’un emploi ou d’une formation. Le trajet est long, incertain, et parfois dangereux. Des histoires tragiques comme celles de Cheikh Touré ou Alassane Diallo montrent que les dangers sont réels et qu’il faut rester vigilant.

Aujourd’hui, D B. est libre, mais son témoignage reste un avertissement : derrière les promesses de richesse rapide, certains réseaux exploitent la vulnérabilité des jeunes. Les autorités sénégalaises sont appelées à agir pour protéger les victimes et démanteler ces filières.

 



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Affaire des jeunes footballeurs sénégalais au Ghana : Bamba et Momo sont enfin rentrés au pays

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
Affaire des jeunes footballeurs sénégalais au Ghana : Bamba et Momo sont enfin rentrés au pays
C’est un véritable ouf de soulagement pour de nombreux Sénégalais. Selon l’influenceur Cheikh Foostyle, les deux jeunes joueurs sénégalais, surnommés Bamba et Momo, qui étaient retenus au Ghana, sont...

Affaire des hôtels refusant d’accueillir les avocats de Macky Sall : Me Pierre-Olivier Sur dément et salue “l’hospitalité sénégalaise”

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Affaire des hôtels refusant d’accueillir les avocats de Macky Sall : Me Pierre-Olivier Sur dément et salue “l’hospitalité sénégalaise”
Après la diffusion d’informations selon lesquelles plusieurs hôtels dakarois auraient refusé d’héberger la conférence de presse du collectif d’avocats de l’ancien président Macky Sall, l’un des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags