Sénégal – Escroquerie à l’ambassade d’Irak : 502 millions de FCFA détournés

Selon les informations révélées par la Division des investigations criminelles (Dic), l’arnaque a été orchestrée par Ousmane Cissé, présenté comme commerçant, qui a été arrêté fin septembre 2025 par le Pool judiciaire pour escroquerie sur des deniers publics.



Le modus operandi du mis en cause reposait sur un prétendu projet d’achat d’or. Il aurait envoyé au diplomate irakien des photos falsifiées d’or, prétendument détenu par un “partenaire espagnol”. Convaincu par cette opération lucrative, Mohamed Khalaf A. Jaleel a effectué plusieurs virements, directement prélevés sur les comptes de l’ambassade dont il est cosignataire.



Interpellé par les enquêteurs, Ousmane Cissé a reconnu les faits, tout en affirmant n’avoir perçu que 150 millions de FCFA de la part du diplomate.



Cette affaire, qui mêle enjeux diplomatiques et détournements financiers, reste sous haute surveillance des autorités sénégalaises, tandis que l’enquête se poursuit.

