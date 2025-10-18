Menu
Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 15:15 | Lu 47 fois Rédigé par


Un homme a été arrêté aux Parcelles Assainies pour escroquerie et trafic de migrants après avoir trompé plusieurs victimes avec de fausses promesses de voyage vers l’Australie.


Les éléments du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 ont mis la main sur un individu accusé de trafic de migrants et d’escroquerie, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des victimes dupées par de fausses promesses de voyage à l’étranger.

D’après les premiers résultats de l’enquête, le suspect aurait proposé à plusieurs personnes un voyage fictif vers l’Australie, censé transiter par l’Espagne.
Deux victimes affirment lui avoir remis 2,5 millions de francs CFA chacune, tandis que d’autres ont versé 1 million de francs CFA. Mais une fois à l’aéroport, elles ont découvert qu’elles ne disposaient pas du visa de transit requis pour effectuer l’escale, moment choisi par le mis en cause pour disparaître.

Interpellé par la police, l’homme a avoué les faits, reconnaissant avoir également organisé un voyage clandestin par voie maritime depuis Yoff, impliquant treize migrants. Selon ses déclarations, tous auraient péri en mer.

Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie de quinze passeports, appartenant à ses victimes, dont ceux des personnes disparues.
Le suspect a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’ampleur de ses activités illicites.




