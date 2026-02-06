Décès du journaliste Georges Déthié Diop : le monde des médias endeuillé





Le monde des médias est frappé par une profonde tristesse. Georges Déthié Diop, journaliste à la Radio Futurs Médias (RFM), est décédé ce matin, seulement quelques heures après avoir assuré la présentation du journal de 7h.



Cette disparition soudaine a suscité une vive émotion au sein de la rédaction ainsi que parmi les nombreux auditeurs qui le suivaient quotidiennement. Connu pour sa rigueur et la qualité de son travail, Georges Déthié Diop s’était imposé comme une voix respectée et constante à l’antenne.



La rédaction de Dakaractu a exprimé ses condoléances attristées à sa famille ainsi qu’à l’ensemble du monde médiatique.

