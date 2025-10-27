Menu
Khombole franchit un cap avec la dématérialisation complète de ses actes d’état civil


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 13:05 | Lu 26 fois Rédigé par


La mairie de Khombole lance la dématérialisation totale des actes d’état civil. Désormais, les habitants peuvent obtenir leurs documents via WhatsApp, avec paiement par mobile money.


Khombole franchit un cap avec la dématérialisation complète de ses actes d’état civil

Les habitants de Khombole n’auront plus à se rendre à la mairie pour obtenir leurs documents administratifs. Le maire Magueye Boye a annoncé la dématérialisation complète des actes d’état civil, une innovation inscrite dans le cadre du « New Deal Technologique » initié par la commune.

Cette démarche ambitieuse vise à simplifier les procédures administratives, réduire les files d’attente et rapprocher l’administration des citoyens. Grâce à ce dispositif, les habitants peuvent désormais demander leurs actes de naissance, de mariage ou de décès via WhatsApp, en envoyant leurs informations à un numéro dédié.

Le paiement des frais s’effectue par mobile money, et les documents sont transmis sous format électronique (par WhatsApp ou e-mail) ou disponibles en version papier à la mairie pour ceux qui le souhaitent.

Pour Magueye Boye, cette digitalisation marque une nouvelle ère dans la gestion communale : « Notre ambition est de faire de Khombole une collectivité connectée, où la technologie est mise au service du citoyen. »

Avec cette initiative, Khombole se positionne parmi les communes pionnières du Sénégal en matière de modernisation et d’intégration du numérique dans la gouvernance locale.




