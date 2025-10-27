Khombole franchit un cap avec la dématérialisation complète de ses actes d’état civil

Les habitants de Khombole n’auront plus à se rendre à la mairie pour obtenir leurs documents administratifs. Le maire Magueye Boye a annoncé la dématérialisation complète des actes d’état civil, une innovation inscrite dans le cadre du « New Deal Technologique » initié par la commune.



Cette démarche ambitieuse vise à simplifier les procédures administratives, réduire les files d’attente et rapprocher l’administration des citoyens. Grâce à ce dispositif, les habitants peuvent désormais demander leurs actes de naissance, de mariage ou de décès via WhatsApp, en envoyant leurs informations à un numéro dédié.



Le paiement des frais s’effectue par mobile money, et les documents sont transmis sous format électronique (par WhatsApp ou e-mail) ou disponibles en version papier à la mairie pour ceux qui le souhaitent.



Pour Magueye Boye, cette digitalisation marque une nouvelle ère dans la gestion communale : « Notre ambition est de faire de Khombole une collectivité connectée, où la technologie est mise au service du citoyen. »



Avec cette initiative, Khombole se positionne parmi les communes pionnières du Sénégal en matière de modernisation et d’intégration du numérique dans la gouvernance locale.

