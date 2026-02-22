Dalifort : une mission d’interpellation vire à l’affrontement, deux policiers blessés

Une opération d’interpellation menée dans la nuit du samedi 21 février à Dalifort, dans le quartier Darou Salam, a dégénéré en affrontement entre des éléments de la Brigade de recherches de Pikine et un suspect. Selon des informations rapportées par la presse, les enquêteurs menaient cette intervention après plusieurs jours de surveillance dans ce secteur situé à proximité de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (Sogas). L’individu ciblé, âgé de 27 ans et exerçant comme mécanicien, était soupçonné de se livrer à la revente de chanvre indien.

Aux environs de 22 heures, les policiers passent à l’action près du garage où opérait le suspect. À la vue des agents, ce dernier tente de prendre la fuite en profitant de l’obscurité.

Rattrapé par un premier policier, la situation dégénère rapidement. Le suspect mord violemment l’agent à la main. Un second élément intervient pour maîtriser l’individu, mais celui-ci sort un tesson de bouteille de sa poche et tente de s’en servir comme arme. En esquivant le coup, le policier se blesse en heurtant un véhicule stationné à proximité.

Après une lutte, le suspect est finalement neutralisé.

La fouille effectuée sur place permet la découverte de treize cornets de chanvre indien dissimulés dans ses poches. Conduit au commissariat, l’intéressé conteste la propriété de la drogue retrouvée sur lui. Il reconnaît toutefois avoir mordu l’un des agents, affirmant avoir agi par crainte, pensant faire face à une agression.

Les deux policiers blessés ont été pris en charge dans des structures sanitaires de la banlieue dakaroise, dont l’un a été évacué vers l’hôpital de Thiaroye pour des soins plus approfondis.

Placée en garde à vue, la personne interpellée doit être présentée au parquet ce lundi 23 février 2026. Elle devra répondre des faits de détention et trafic de stupéfiants, de coups et blessures volontaires sur agents dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de rébellion.



