La Direction régionale du développement rural (DRDR) de Kédougou a indiqué que la situation phytosanitaire est marquée par la présence de chenilles légionnaires d’automne dans les cultures de maïs des départements de Saraya et Salémata. Selon son rapport hebdomadaire, les infestations sont suivies de près et les dégâts observés restent limités.

Pour renforcer la lutte contre ce ravageur, la Direction de la protection des végétaux (DPV) a mis à la disposition du département de Kédougou un stock de 40 litres de Sultan 480 EC.

Le rapport fait également état de l’évolution de la campagne agricole. Dans le département de Saraya, la SODEFITEX a recensé 7 213,5 hectares exploités sur un objectif de 7 228,5 hectares, soit un taux de réalisation de 99 %. Les exploitations concernent 1 441 chefs d’exploitation pour un total de 1 493 producteurs. Le projet « Agriculture familiale » de la société minière BOTA SA a, de son côté, apporté un appui aux producteurs de la commune de Madina Baffé.

Concernant les semences d’arachide, les opérations de réception et de distribution se poursuivent dans les différentes commissions. Au total, 466,30 tonnes de semences certifiées de la variété 73-33 ont été réceptionnées, correspondant à un taux de mise en place de 96,14 %, tandis que le taux de cession atteint 85,46 %.

S’agissant du riz, trois des cinq variétés prévues pour la région sont déjà disponibles : BG 90-2, Sahel 108 et Nerica L19. Les opérations de distribution sont en cours avec des niveaux variables selon les variétés.

La DRDR signale par ailleurs que les premiers semis de fonio, de maïs, de riz, d’arachide, de sorgho et de coton sont déjà réalisés. Les cultures se trouvent actuellement à différents stades de développement, allant de la levée à la croissance, avec un début de floraison pour les premiers semis d’arachide.

Le rapport indique enfin que l’ensemble du matériel agricole reçu dans le cadre du programme Intermaq a été distribué aux bénéficiaires. Les prévisions pour l’hivernage annoncent une pluviométrie normale à déficitaire, un élément pris en compte dans la planification des activités agricoles.