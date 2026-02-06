Kédougou : cinq ressortissants étrangers interpellés pour exploitation aurifère illégale dans la zone de la Falémé





Cinq personnes de nationalités étrangères, soupçonnées de se livrer à des activités minières illégales, ont été interpellées lors d’un contrôle mené par les gendarmes de la brigade de Saraya dans la zone aurifère de la Falémé, située dans la région de Kédougou (sud-est), selon une source sécuritaire citée lundi par l’APS.



Les individus arrêtés sont un ressortissant chinois, deux Ghanéens et deux Sierra-Léonais, a indiqué la source, qui a requis l’anonymat.



Selon les mêmes informations, ces personnes seraient arrivées du Mali et auraient introduit clandestinement six pelles mécaniques destinées à l’exploitation illégale de l’or dans une zone faisant l’objet d’une suspension officielle de toute activité minière. Les engins lourds ont été découverts en pleine brousse.



Actuellement placées sous la surveillance du GARSI, une unité spécialisée de surveillance et d’intervention, les machines doivent être acheminées vers Saraya dans le cadre de l’enquête en cours.



La source sécuritaire précise que des opérations de contrôle se poursuivent dans cette partie du pays afin de lutter contre l’exploitation aurifère illégale.



L’intervention, conduite sous la coordination de l’adjudant-chef commandant la brigade, s’est déroulée dans les villages de Satadougou, Bougouda et Fégola, situés entre les communes de Bembou et de Madina Baffé.

