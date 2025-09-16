Menu
L'Actualité au Sénégal

Kaolack : les chauffeurs de taxi et habitants de Sara-Diamaguène protestent contre la dégradation des routes


Rédigé le Dimanche 21 Septembre 2025 à 22:14


À Kaolack, chauffeurs de taxi et habitants de Sara-Diamaguène ont marché pour dénoncer l’état des routes et menacent d’intensifier leur mouvement.


À Kaolack, les chauffeurs de taxi urbain, soutenus par les habitants de Sara-Diamaguène, ont tenu ce dimanche 21 septembre 2025 une marche pacifique pour dénoncer l’état dégradé des routes, en particulier l’axe reliant le marché Kibél à Tally Mérignac.

Les manifestants rappellent qu’ils s’acquittent régulièrement de leurs taxes, mais fustigent la détérioration avancée de plusieurs artères de la commune, qui complique leurs activités et augmente leurs charges.

Face à cette situation, ils avertissent qu’ils pourraient durcir leur mouvement si les autorités ne prennent pas rapidement des mesures concrètes.
 

