Infrastructures : le Fouladou amorce sa transformation avec deux chantiers stratégiques

Une route pour reconnecter tout un territoire

La Boucle du Fouladou constitue l’un des piliers de cette stratégie. Longue de 102,5 kilomètres, cette infrastructure routière, financée à plus de 43 milliards de FCFA par l’État du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement, ambitionne de désenclaver durablement plusieurs localités rurales.





Dans cette région, les difficultés de mobilité ont longtemps freiné le développement socio-économique. En saison des pluies notamment, de nombreuses zones deviennent difficilement accessibles, isolant les populations des services essentiels. La nouvelle route devrait ainsi réduire considérablement ces contraintes, en facilitant les déplacements des personnes et des biens.





Mais au-delà de la mobilité, les retombées attendues sont multiples. Le projet prévoit la création d’environ 600 emplois, tout en offrant un coup d’accélérateur aux activités agricoles et commerciales locales. Pour les producteurs, l’accès aux marchés pourrait devenir plus rapide et moins coûteux, améliorant ainsi leurs revenus.





L’électricité, levier d’inclusion et de développement

Autre chantier majeur : la dorsale électrique Fafacourou–Dabo–Coumbacara. D’une longueur de 53 kilomètres et d’un coût estimé à plus de 1,25 milliard FCFA, cette ligne moyenne tension vise à raccorder 53 villages, soit plus de 10 000 habitants.





Ce projet s’inscrit dans un programme national d’électrification rurale visant 2 000 localités à travers le pays. Dans des zones où l’accès à l’électricité reste limité, cette infrastructure représente bien plus qu’un simple confort domestique.





L’arrivée de l’électricité ouvre la voie à de nouvelles opportunités : développement de petites unités de transformation, amélioration des conditions d’apprentissage dans les écoles, conservation des produits alimentaires ou encore accès facilité aux services de santé. Elle constitue ainsi un facteur clé de réduction des inégalités territoriales.





Médina Yoro Foulah : renforcer l’offre sanitaire

Dans le prolongement de cette tournée, une étape importante a été franchie à Médina Yoro Foulah, avec la pose de la première pierre d’un nouveau centre de santé. Cette infrastructure est destinée à améliorer la prise en charge médicale de plus de 185 000 habitants.





Dans cette partie du pays, l’accès aux soins demeure un défi majeur. Les populations sont souvent contraintes de parcourir de longues distances pour se faire soigner, avec des conséquences parfois dramatiques. La construction de ce centre vise donc à rapprocher les services de santé des citoyens et à renforcer le système sanitaire local.





Une réponse concrète à l’enclavement

À travers ces différents projets, les autorités sénégalaises affichent une volonté claire : corriger les déséquilibres territoriaux et intégrer pleinement le Fouladou dans la dynamique nationale de développement.





Routes, électricité, santé : ces investissements traduisent une approche globale, où les infrastructures ne sont plus pensées isolément, mais comme les composantes d’un même écosystème. L’objectif est de créer les conditions d’un développement inclusif, capable de transformer durablement les conditions de vie des populations.





Dans le Fouladou, longtemps resté en marge, les signes d’un changement profond commencent ainsi à se dessiner.

