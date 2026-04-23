Thiès : le FDR lance sa coordination départementale et appelle à une mobilisation citoyenne

Thiès – Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République prépare une étape importante de son implantation territoriale. Sa première assemblée générale d’information et d’installation de la coordination départementale de Thiès est prévue le samedi 25 avril 2026 à 16h, au Cyber Campus de Thiès.

Cette rencontre se veut à la fois politique, citoyenne et organisationnelle. Elle doit permettre au FDR d’exposer sa vision, de présenter ses orientations stratégiques et de lancer une dynamique de mobilisation autour de la défense de la démocratie, de l’État de droit et des libertés publiques.

Une assemblée générale à forte portée politique

Cadre unitaire regroupant plusieurs leaders de l’opposition, le FDR entend faire de cette assemblée générale un moment structurant dans le département de Thiès. L’objectif est d’installer officiellement la coordination départementale, mais aussi de définir une feuille de route claire pour les actions à venir.

Selon les responsables du front, cette rencontre ne sera pas une simple formalité. Elle marque le point de départ d’un programme politique et citoyen appelé à se déployer progressivement à l’échelle nationale.

Défense de la démocratie et vigilance républicaine

Dans sa déclaration, le FDR affirme vouloir répondre à ce qu’il considère comme une exigence fondamentale : préserver les acquis démocratiques du Sénégal, défendre l’État de droit et garantir le respect des libertés publiques.

Le mouvement dit observer avec inquiétude le contexte politique national, marqué selon lui par des tensions, des interrogations sur la gouvernance, des risques d’instrumentalisation des institutions et des pressions sur les libertés. Face à cette situation, ses responsables disent refuser le silence et la résignation.

Un appel aux jeunes, aux femmes et aux forces vives

Le FDR lance un appel particulier à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, aux acteurs économiques et sociaux, ainsi qu’à toutes les forces vives attachées à la démocratie. Pour ses responsables, la défense des institutions ne peut être l’affaire des seuls partis politiques.

Le front invite les citoyens à se mobiliser dans la responsabilité, la dignité et le respect des principes républicains. Il insiste sur le caractère démocratique de son combat, qu’il présente comme ferme, vigilant, mais attaché au respect des institutions.

Thiès comme point de départ d’une dynamique nationale

Le choix de Thiès n’est pas anodin. Ville politique majeure, carrefour stratégique et département à forte tradition militante, Thiès apparaît comme un terrain important pour le lancement de cette nouvelle phase d’organisation du FDR.

À travers cette assemblée générale, le front entend poser les bases d’une mobilisation plus large, avec des actions de veille démocratique, des initiatives citoyennes et une structuration progressive dans les autres départements du pays.

Le rôle de la presse salué

Les responsables du FDR ont également lancé un appel aux professionnels des médias, invités à relayer fidèlement l’information et à contribuer à l’éclairage de l’opinion publique. Dans un contexte politique sensible, le front estime que la vérité, la transparence et l’information responsable demeurent essentielles.

“La démocratie ne se négocie pas, elle se défend”

Le message central du FDR tient en une formule forte : “La démocratie ne se négocie pas, elle se défend.” À Thiès, le front veut ainsi donner le ton d’un engagement qu’il présente comme républicain, citoyen et tourné vers la préservation des institutions.

Pour ses responsables, le Sénégal doit rester une référence démocratique en Afrique. Ils affirment leur volonté de défendre une démocratie forte, crédible et respectée, au service du peuple et des générations futures.

Rendez-vous : samedi 25 avril 2026 à 16h, au Cyber Campus de Thiès.

Rédaction : 77 531 25 79