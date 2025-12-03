Kaolack : Interpellation de cinq individus après une série d’agressions au Marché Central





Le Commissariat central de Kaolack a conduit, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025, une opération de sécurisation qui s’est soldée par l’interpellation de cinq individus impliqués dans une série d’agressions avec intimidation et retenue forcée.



Les informations recueillies indiquent que le groupe avait mis en place un stratagème minutieux. Les victimes – deux femmes et leur chauffeur, ainsi qu’un conducteur de moto – étaient attirées dans un appartement privé situé au Marché Central, à proximité du magasin de prêt-à-porter UNO. Une fois à l’intérieur, elles étaient contraintes de remettre argent, téléphones et autres effets personnels.



Alertée par une source anonyme, la Brigade de Recherches du Commissariat central a déployé rapidement ses équipes. Grâce à une intervention coordonnée, les cinq individus ont été arrêtés en un laps de temps très court.



Une opération menée en plusieurs étapes

Les arrestations ont été réalisées en trois phases successives :



Deux suspects ont été appréhendés près de l’ancien Bar Napoléon.

Deux autres ont été interceptés directement dans l’appartement où les faits se déroulaient.

Un cinquième individu, qui tentait de quitter les lieux à bord d’un véhicule, a été stoppé au Point Noiro.

La fouille du véhicule a permis de retrouver une pièce d’identité, tandis que trois téléphones appartenant aux victimes ont été récupérés lors des contrôles corporels.



Des victimes traumatisées

Le conducteur de moto présentait un état de choc et plusieurs égratignures au visage. Les auditions effectuées par les enquêteurs ont confirmé les faits dénoncés et la nature des violences subies.



Suite de la procédure

Les cinq individus ont été placés en garde à vue dans l’attente des prochaines étapes judiciaires.



dakaractu

