Falémé : 13 dragues neutralisées lors d’une opération du GARSI 2





Une opération conduite par le détachement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2), basé à Saraya, a abouti à la destruction de treize dragues et de deux groupes électrogènes utilisés dans l’exploitation illégale de l’or alluvionnaire. L’intervention s’est déroulée mardi dernier le long de la Falémé, entre Saeinsoutou et Bandincoto, selon une source sécuritaire.



Positionnés en poste avancé à Saeinsoutou, les éléments engagés ont mené une mission de surveillance ayant permis de localiser puis neutraliser ces équipements. D’après la même source, le matériel servait à l’extraction clandestine d’or, une activité liée au trafic illicite des ressources minières.



Les forces de défense et de sécurité soulignent également les conséquences environnementales de ces pratiques. L’usage de dragues et de groupes électrogènes accélérerait l’érosion des berges, favoriserait la pollution des cours d’eau et perturberait les écosystèmes locaux.



Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle et de la sécurisation des zones aurifères, avec pour objectif de préserver les ressources naturelles et de lutter contre l’exploitation minière clandestine.

