Thiès candidate à l’accueil d’un futur pôle pétrochimique





La ville de Thiès pourrait accueillir un futur pôle pétrochimique, selon le souhait exprimé par le maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr. Il s’est prononcé en ce sens lors d’un forum organisé par l’Association de la presse locale de Thiès.



À cette occasion, l’édile a mis en avant les atouts de la région, qu’il présente comme une zone à fort potentiel minier et énergétique. Il a cité notamment les 100 millions de tonnes de basalte, 50 millions de tonnes d’attapulgite ainsi que le pétrole de Cayar. S’adressant au directeur de l’Aprosi, il a sollicité un appui auprès des autorités afin que le futur pôle chargé de transformer une partie des réserves nationales de gaz et de pétrole soit implanté à Thiès.



Selon lui, les études réalisées avec des experts estiment les réserves gazières du Sénégal à 1 000 milliards de mètres cubes et les réserves pétrolières à 1 milliard de barils. Il avance que la transformation de la moitié de ces ressources à Thiès pourrait générer environ 136 000 emplois. Il a également insisté sur la nécessité d’un partenariat associant l’État, les collectivités territoriales, les populations et le secteur privé, tant national qu’international.



De son côté, la présidente de l’Association de la presse locale de Thiès, Khady Youm, a souligné l’engagement des professionnels des médias à contribuer au développement du pays à travers ce type d’initiatives mettant en valeur les potentialités régionales.



Le forum avait pour thème : « L’industrialisation de Thiès, levier de développement : l’exemple de Notto Diobasse Smart City ».

