Kalidou Koulibaly brille avec Al-Hilal en Ligue des champions d’Asie

Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 10:29


Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire d’Al-Hilal contre Al-Sadd en Ligue des champions d’Asie.


Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly s’est une nouvelle fois illustré avec Al-Hilal, mardi, lors de la 3e journée de la Ligue des champions d’Asie. Le capitaine des Lions du Sénégal a inscrit son sixième but toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club saoudien en 2023.

Son équipe Al-Hilal s’est imposée 3-1 face au club qatari Al-Sadd. Koulibaly a d’abord offert la passe décisive sur le premier but avant de marquer le deuxième de la rencontre.

C’est la troisième passe décisive de l’ancien défenseur de Chelsea (2022-2023) sous les couleurs d’Al-Hilal.

Le club saoudien demeure le plus titré de la Ligue des champions d’Asie, avec quatre trophées à son palmarès.




Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès, Kataly, Linguère : une bande de braqueurs interrégionale neutralisée par la police

- 22/10/2025 - 0 Commentaire
La police de Linguère a arrêté quatorze suspects dans le cadre d’une enquête sur une série de braquages commis à Linguère, Thiès et Louga.   Le Commissariat urbain de Linguère a réussi un...

Saint-Louis : lancement du retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 25 octobre

- 22/10/2025 - 0 Commentaire
À partir du 25 octobre 2025, la préfecture de Saint-Louis lancera une opération de retrait systématique des épaves de véhicules pour libérer l’espace public et renforcer la salubrité.   La...
