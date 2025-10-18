Kalidou Koulibaly brille avec Al-Hilal en Ligue des champions d’Asie





Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly s’est une nouvelle fois illustré avec Al-Hilal, mardi, lors de la 3e journée de la Ligue des champions d’Asie. Le capitaine des Lions du Sénégal a inscrit son sixième but toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club saoudien en 2023.



Son équipe Al-Hilal s’est imposée 3-1 face au club qatari Al-Sadd. Koulibaly a d’abord offert la passe décisive sur le premier but avant de marquer le deuxième de la rencontre.



C’est la troisième passe décisive de l’ancien défenseur de Chelsea (2022-2023) sous les couleurs d’Al-Hilal.



Le club saoudien demeure le plus titré de la Ligue des champions d’Asie, avec quatre trophées à son palmarès.

