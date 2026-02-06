Menu
L'Actualité au Sénégal

Kahone : Une fillette de 5 ans victime d’un acte barbare


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 10:56 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la nuit de mardi à mercredi, le quartier Kanda Fodé Bayo à Kahone, dans la région de Kaolack, a été le théâtre d’un drame d’une rare brutalité. D. Sow, une fillette âgée de 5 ans, a été enlevée alors qu’elle dormait aux côtés de sa mère.


Kahone : Une fillette de 5 ans victime d’un acte barbare

La victime a été conduite dans un bâtiment abandonné, situé à seulement 200 mètres de son domicile. Là, elle a été violée, déshabillée puis décapitée, dans des conditions qualifiées d’atroces. Selon le journal Libération, l’auteur présumé aurait même tenté, sans succès, d’ouvrir la cage thoracique de la fillette pour récupérer son cœur.
 

L’auteur présumé, identifié comme L. Sall, âgé de 30 ans, est l’oncle de la fillette, précise L’Observateur. Après son acte, il a tenté de prendre la fuite mais a été interpellé à la gare routière de Kahone, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son village natal, Boudouck. L’arme du crime était encore en sa possession au moment de son arrestation.
 

Les autorités annoncent que l’audition du suspect devrait permettre de comprendre le mobile de ce crime abominable, qui a profondément choqué la population de Kahone et suscité l’indignation dans tout le pays.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags