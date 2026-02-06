Kahone : Une fillette de 5 ans victime d’un acte barbare

La victime a été conduite dans un bâtiment abandonné, situé à seulement 200 mètres de son domicile. Là, elle a été violée, déshabillée puis décapitée, dans des conditions qualifiées d’atroces. Selon le journal Libération, l’auteur présumé aurait même tenté, sans succès, d’ouvrir la cage thoracique de la fillette pour récupérer son cœur.





L’auteur présumé, identifié comme L. Sall, âgé de 30 ans, est l’oncle de la fillette, précise L’Observateur. Après son acte, il a tenté de prendre la fuite mais a été interpellé à la gare routière de Kahone, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son village natal, Boudouck. L’arme du crime était encore en sa possession au moment de son arrestation.





Les autorités annoncent que l’audition du suspect devrait permettre de comprendre le mobile de ce crime abominable, qui a profondément choqué la population de Kahone et suscité l’indignation dans tout le pays.

