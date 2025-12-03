Fraude électrique : jusqu’à 120 milliards FCFA de pertes annuelles selon le ministère de l’Énergie





Selon le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, la fraude à l’électricité représente un manque à gagner particulièrement important pour l’État. Pour l’année 2025, les pertes enregistrées dans les départements de Pikine et de Dakar sont évaluées à près de deux milliards de francs CFA. Les documents internes de la SENELEC estiment d’ailleurs que le coût total de ces pratiques varie entre 100 et 120 milliards de francs CFA par an.



Le ministre s’exprimait devant l’Assemblée nationale lors de l’examen du budget 2026 de son département. Il a rappelé que ces fraudes ont des répercussions directes sur la subvention que l’État accorde à la SENELEC, notamment en ce qui concerne le système de compteur prépayé Woyofal, dont plusieurs députés ont dénoncé le coût.



Birame Soulèye Diop a indiqué que les responsables des branchements illégaux ont été identifiés et feront face à la justice, soulignant que ces agissements nuisent gravement à l’État. Il a également précisé que ces pratiques affectent les ressources humaines et financières mobilisées pour près de 2,25 millions de ménages bénéficiaires.



Pour renforcer la lutte contre ces dépassements, le ministère étudie l’introduction d’un nouveau modèle de compteur capable de détecter les tentatives de fraude. Une étude a déjà été menée et ses conclusions seront soumises au président de la République et au chef du gouvernement. La SENELEC recevra ensuite les instructions nécessaires pour la mise en œuvre du dispositif.

