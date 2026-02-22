Kaffrine : un violent incendie détruit plusieurs habitations à Fass Ngaguène

Un vent violent survenu lundi dans le village de Fass Ngaguène, dans la région de Kaffrine, a provoqué un incendie d’une rare intensité, causant d’importants dégâts matériels, selon une source sécuritaire.

Le sinistre a détruit cinq maisons et 24 cases. D’après les premières informations, le feu serait parti de l’explosion d’un dispositif solaire, liée à un mauvais branchement électrique.

Le manque de moyens d’intervention, combiné à la forte chaleur qui règne dans la zone, a favorisé la propagation rapide des flammes.

Les habitants, dont les récoltes ont été réduites en cendres, lancent un appel à l’aide en direction des pouvoirs publics.