Menu
L'Actualité au Sénégal

Kaffrine : un violent incendie détruit plusieurs habitations à Fass Ngaguène


Rédigé le Mardi 24 Février 2026 à 06:03 | Lu 50 fois Rédigé par


Un incendie déclenché par un vent violent a ravagé cinq maisons et 24 cases à Fass Ngaguène, dans la région de Kaffrine.


Kaffrine : un violent incendie détruit plusieurs habitations à Fass Ngaguène

 

Un vent violent survenu lundi dans le village de Fass Ngaguène, dans la région de Kaffrine, a provoqué un incendie d’une rare intensité, causant d’importants dégâts matériels, selon une source sécuritaire.
Le sinistre a détruit cinq maisons et 24 cases. D’après les premières informations, le feu serait parti de l’explosion d’un dispositif solaire, liée à un mauvais branchement électrique.
Le manque de moyens d’intervention, combiné à la forte chaleur qui règne dans la zone, a favorisé la propagation rapide des flammes.
Les habitants, dont les récoltes ont été réduites en cendres, lancent un appel à l’aide en direction des pouvoirs publics.


Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags