KOLDA : UN BOUCHER PERD LA VIE APRÈS UNE VIOLENTE DISPUTE AVEC SA CONCUBINE

Une dispute qui dégénère Selon nos sources, les faits se sont déroulés aux environs de 20 heures. Le couple entretenait une relation qui, d’après des témoignages recueillis sur place, semblait relativement harmonieuse, bien que leur union n’ait pas été officiellement formalisée.



La situation aurait basculé au retour de la femme, qui exerçait des activités de petit commerce. Son arrivée tardive au domicile aurait provoqué des reproches de la part de son compagnon. Une discussion tendue se serait alors transformée en une violente dispute, sur fond de jalousie.



Au cours de l’affrontement physique, la femme aurait pris le dessus sur le boucher et l’aurait projeté à plusieurs reprises contre le mur de leur chambre. Les coups reçus à la tête auraient provoqué de graves blessures. L’homme se serait ensuite effondré au sol.



Alertés par les bruits provenant du domicile, des voisins se sont précipités sur les lieux. Mais la situation était déjà dramatique. Les forces de l’ordre et les secours ont été informés, tandis que le corps de la victime a été acheminé vers la morgue de l’hôpital régional de Kolda.

Une procédure judiciaire ouverte La concubine a été interpellée et placée à la disposition des autorités judiciaires. Les circonstances exactes de la confrontation, les éventuels témoignages et les constatations médico-légales devront contribuer à éclairer les enquêteurs.



Il appartient désormais à la justice d’établir le déroulement précis des faits et de déterminer les responsabilités pénales éventuelles. L’interpellation de la mise en cause ne préjuge pas, à elle seule, de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure.



Ce drame remet en lumière les conséquences parfois tragiques des conflits au sein des couples. Il souligne également l’importance de la prévention des violences conjugales et de la recherche de solutions pacifiques aux différends familiaux.



À Kolda, l’affaire suscite une vive émotion et rappelle qu’une dispute, lorsqu’elle échappe à tout contrôle, peut avoir des conséquences irréversibles.