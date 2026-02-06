Linguère-Matam : un minicar se renverse, 7 morts et des blessés graves

Un véhicule de transport de type minicar, appartenant à la société « Cheikhou Chérifou » et en provenance de Dakar à destination de Matam, a dérapé avant de se renverser. Le bilan est particulièrement lourd : sept personnes ont perdu la vie et sept autres ont été grièvement blessées.





Toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie locale a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame et d’établir les responsabilités.





Les autorités rappellent aux conducteurs l’importance du respect des règles de sécurité routière, notamment la vitesse et l’attention sur les axes à fort trafic, afin de prévenir de tels accidents.

