Linguère-Matam : un minicar se renverse, 7 morts et des blessés graves


Rédigé le Dimanche 8 Février 2026 à 20:30 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident mortel s’est produit ce dimanche, vers 16 heures, sur l’axe Linguère-Matam, à hauteur du croisement de Barkedji, situé à 25 km de la ville de Linguère.


Un véhicule de transport de type minicar, appartenant à la société « Cheikhou Chérifou » et en provenance de Dakar à destination de Matam, a dérapé avant de se renverser. Le bilan est particulièrement lourd : sept personnes ont perdu la vie et sept autres ont été grièvement blessées.
 

Toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie locale a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame et d’établir les responsabilités.
 

Les autorités rappellent aux conducteurs l’importance du respect des règles de sécurité routière, notamment la vitesse et l’attention sur les axes à fort trafic, afin de prévenir de tels accidents.



Lat Soukabé Fall

