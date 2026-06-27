Révision de la Constitution : les députés examinent la proposition de loi de Pastef



L'Assemblée nationale a entamé en séance plénière l'examen d'une proposition de révision de la Constitution déposée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, majoritaire au sein de l'hémicycle.

Le texte est porté par plusieurs députés, dont Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe parlementaire, Abdoulaye Tall, président de la commission des lois, ainsi que Fatma Mbodj, Abdoulaye Sow et Anne Marie Yacine Tine.

Selon les initiateurs, cette réforme constitutionnelle a pour objectif de consolider la séparation des pouvoirs, de renforcer l'État de droit et d'améliorer la gouvernance démocratique au Sénégal.

D'après un document de l'Assemblée nationale, la proposition s'appuie sur les recommandations formulées lors des Assises nationales de 2009, des travaux de la Commission nationale de réforme des institutions en 2013, des Assises de la Justice organisées en 2024 ainsi que du Dialogue national sur le système politique tenu en 2025.

Parmi les principales mesures envisagées figurent la création d'une Cour constitutionnelle, l'interdiction pour le président de la République d'exercer simultanément la direction d'un parti politique, un meilleur encadrement des décisions publiques entre l'élection présidentielle et la proclamation des résultats, ainsi que la reconnaissance de nouveaux droits, notamment l'accès universel aux communications électroniques.

Le document précise enfin que plusieurs modifications ont été apportées à la version initiale de cette proposition de révision constitutionnelle avant son examen en séance plénière.