JOJ Dakar 2026 : un programme de 6.000 volontaires sera lancé en décembre





Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) lancera en décembre prochain un vaste programme de recrutement de 6.000 volontaires pour accompagner la tenue des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, a annoncé Abdoulaye Kanouté, directeur de la communication du comité.



Cette initiative a été présentée en marge de la clôture des activités de “Dakar en jeux”, organisées du 31 octobre au 9 novembre dans le cadre du compte à rebours “One year to go” marquant la dernière année avant l’événement. Parmi les moments forts figuraient la présentation officielle de la mascotte, la visite de 45 comités nationaux olympiques et un tournoi international de futsal.



Selon M. Kanouté, les activités ont bénéficié d’une forte couverture médiatique, avec plus d’une centaine d’articles publiés au Sénégal et à l’étranger, contribuant à renforcer la visibilité et la notoriété des Jeux. Il a également souligné une hausse notable du nombre d’abonnés sur les plateformes du COJOJ, désormais suivies par plus de 10.000 personnes.



Les JOJ Dakar 2026, premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique, se dérouleront entre Dakar, Saly et Diamniadio. Environ 2.700 jeunes athlètes venus du monde entier y participeront dans une vingtaine de disciplines, dont l’athlétisme, la natation, le judo, le beach-volley ou encore le rugby à 7. De nouvelles disciplines, telles que le breaking, le baseball à 5, le triathlon et le wushu, viendront enrichir le programme sportif.

