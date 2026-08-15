Menu
L'Actualité au Sénégal

« J’ai fait 23 ans de prison » : Pape Ndiaye raconte son passé et avertit les jeunes


Rédigé le Dimanche 16 Août 2026 à 16:43 | Lu 94 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après avoir passé une grande partie de sa jeunesse derrière les barreaux, Pape Ndiaye veut aujourd’hui transformer son expérience en message de prévention. L’ancien détenu raconte avoir passé 23 années en prison et invite les jeunes à ne pas suivre le chemin du banditisme.


« J’ai fait 23 ans de prison » : Pape Ndiaye raconte son passé et avertit les jeunes

Son témoignage revient sur un parcours marqué par la criminalité et les conséquences judiciaires qui en ont découlé. Alors que certains jeunes peuvent être attirés par l’argent facile ou la réputation que procure parfois le milieu criminel, Pape Ndiaye affirme avoir découvert une réalité totalement différente.
 

Pour lui, derrière les apparences se trouvent les arrestations, les procès, les longues années de détention et la souffrance des proches. Une vie qui peut basculer à la suite d’une mauvaise décision.
 

Son témoignage prend ainsi la forme d’un avertissement. Il demande aux jeunes de réfléchir aux conséquences de leurs actes avant de s’engager dans une activité criminelle.
 

Pape Ndiaye veut désormais mettre son expérience au service de la prévention. Son parcours rappelle surtout qu’une condamnation peut priver un homme de plusieurs années de sa vie.
 
Son message est donc destiné à ceux qui seraient tentés par le banditisme : l’argent obtenu rapidement ne compense jamais le prix d’une liberté perdue.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags