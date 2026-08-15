Son témoignage revient sur un parcours marqué par la criminalité et les conséquences judiciaires qui en ont découlé. Alors que certains jeunes peuvent être attirés par l’argent facile ou la réputation que procure parfois le milieu criminel, Pape Ndiaye affirme avoir découvert une réalité totalement différente.





Pour lui, derrière les apparences se trouvent les arrestations, les procès, les longues années de détention et la souffrance des proches. Une vie qui peut basculer à la suite d’une mauvaise décision.





Son témoignage prend ainsi la forme d’un avertissement. Il demande aux jeunes de réfléchir aux conséquences de leurs actes avant de s’engager dans une activité criminelle.





Pape Ndiaye veut désormais mettre son expérience au service de la prévention. Son parcours rappelle surtout qu’une condamnation peut priver un homme de plusieurs années de sa vie.



Son message est donc destiné à ceux qui seraient tentés par le banditisme : l’argent obtenu rapidement ne compense jamais le prix d’une liberté perdue.

