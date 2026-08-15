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Guinaw Rails : un vigile poignardé après un simple rappel à l’ordre


Rédigé le Dimanche 16 Août 2026 à 17:09 | Lu 65 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène d’une rare violence s’est produite dans le secteur de Guinaw Rails. Un vigile a été grièvement blessé après une altercation avec un homme qu’il aurait simplement invité à quitter les abords d’une pharmacie.


Guinaw Rails : un vigile poignardé après un simple rappel à l’ordre

Selon les éléments rapportés, le vigile aurait voulu faire respecter les consignes de sécurité aux alentours de l’établissement. Mais le rappel à l’ordre aurait rapidement dégénéré.
 

Le mis en cause, un ouvrier âgé de 34 ans, aurait sorti un couteau avant de porter plusieurs coups au vigile.
 

La victime, âgée de 36 ans, aurait été touchée à l’oreille, à l’épaule et au bas-ventre. Les blessures ont nécessité une prise en charge médicale et une intervention chirurgicale.
 

Un certificat médical aurait établi une incapacité temporaire de travail de 30 jours.
 

L’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire. Le suspect a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt.
 

Il devra répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés.
 
Cette affaire illustre une nouvelle fois la rapidité avec laquelle un simple conflit verbal peut dégénérer et provoquer des conséquences particulièrement graves.



Lat Soukabé Fall

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