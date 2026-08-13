À partir de ce samedi, le litre de supercarburant passe de 920 à 990 FCFA, soit une augmentation de 70 FCFA. Le prix du gasoil connaît également une hausse de 75 FCFA, passant de 680 à 755 FCFA le litre.





Les autres produits restent inchangés





Selon les autorités, cette révision concerne uniquement le supercarburant et le gasoil. Les prix des autres produits pétroliers, notamment le gaz et le carburant destiné aux pirogues, restent inchangés.





Le gouvernement explique que cette mesure intervient dans un contexte international particulièrement difficile pour le marché pétrolier. Début août, le baril de pétrole s'échangeait autour de 88 dollars, alors que les prévisions budgétaires avaient été établies sur la base d'un cours de 64 dollars.





Une facture énergétique devenue lourde





Cette différence entre les prévisions et les cours réels du pétrole a fortement augmenté les dépenses de l'État consacrées au soutien des prix de l'énergie.





Pour limiter jusqu'ici l'impact de cette flambée sur les consommateurs, les pouvoirs publics avaient mobilisé d'importantes ressources supplémentaires pour financer les subventions énergétiques. Plus de 687 milliards de FCFA auraient ainsi été réorientés vers ce financement, en plus des 729 milliards de FCFA déjà consacrés aux subventions énergétiques en 2026.





La hausse intervient donc alors que l'État cherche à réduire progressivement le poids de ces subventions sur le budget national.





Retour aux anciens prix





Avec cette décision, les prix du carburant retrouvent leur niveau qui prévalait avant la baisse opérée en décembre 2025.





À cette période, le supercarburant avait été ramené de 990 à 920 FCFA, tandis que le gasoil était passé de 755 à 680 FCFA.





Quelques mois plus tard, la tendance s'inverse donc avec une remontée des prix à la pompe.





Quel impact pour les Sénégalais ?





Cette nouvelle hausse risque de relancer les inquiétudes des automobilistes, des transporteurs et des acteurs économiques, alors que le coût du transport et celui de nombreux produits dépendent directement ou indirectement du prix des carburants.





Le gouvernement assure toutefois que les ménages les plus vulnérables continueront à bénéficier de mesures de protection afin de limiter l'impact de cette nouvelle augmentation.





Cette décision intervient également dans un contexte régional marqué par des ajustements similaires des prix des produits pétroliers, notamment en Côte d'Ivoire.





Pour les consommateurs sénégalais, la hausse est désormais effective : 990 FCFA pour le litre de supercarburant et 755 FCFA pour le litre de gasoil.