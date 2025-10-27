Ivre, la mascotte d’un club amateur de football se fait expulser avant le début du match

La mascotte de St Albans City FC, un club de football qui évolue en septième division anglaise, a été expulsée d’un stade samedi… car elle n’était pas en état de soutenir son équipe. Comme le relate RMC Sport, « Sammy the Saint » (Sammy le Saint, en français) était visiblement très alcoolisé. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux et sont rapidement devenues virales.



Dans l’une d’entre elles, on voit la mascotte, vêtue de son maillot jaune au double zéro, tituber le long des panneaux publicitaires puis chuter lourdement en tentant d’en enjamber une. On la voit ensuite éprouver toutes les peines du monde à se déplacer sur le bord du terrain. Selon nos confrères, elle a même asséné plusieurs doigts d’honneur au public.



Une enquête interne en cours

« Sammy the Saint » a rapidement été pris en charge par le service de sécurité, qui l’a expulsé du terrain avant le début du match. Une décision qu’il semble avoir bien prise puisque dans une vidéo, on le voit quitter l’enceinte en saluant la foule. Il n’a donc pas assisté au match de son équipe contre Burton Albion, ou plutôt à sa lourde défaite (6-0).



Dans un communiqué relayé par le média local St Albans Times, le club amateur a déclaré prendre cette affaire « très au sérieux ». « Une enquête interne est en cours afin de déterminer les circonstances de cet incident, et de nouveaux protocoles ont été mis en place pour éviter qu’il ne se reproduise. Le club tient à présenter ses excuses à toutes les personnes qui ont été offensées par les agissements de la mascotte », a-t-il indiqué.