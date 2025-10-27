Israël annonce la restitution par le Hamas du corps présumé d'un soldat israélien tué à Gaza en 2014

Hadar Goldin était un officier de la Brigade israélienne Givati, tué en 2014 lors de l'opération « Bordure Protectrice ». Des sources du Hamas ont affirmé à al-Jazeera avoir localisé son corps dans la région de Rafah, explique notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Une information qui semble crédible puisque le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, s'est rendu samedi 8 novembre dans la soirée au domicile de la famille Goldin, confirmant donc de manière implicite l'authenticité de cette annonce. « Tant que ce n'est pas définitif, ce n'est pas fini », s’est contenté de dire un représentant de la famille.



Le rapatriement du corps de Goldin, onze ans après sa mort, met fin à plus d'une décennie d'incertitude pour la famille Goldin et revêt une immense importance symbolique pour Israël.



Restitution de la dépouille de l'officier israélien

Cette restitution fait suite à une intense pression, notamment de la Maison Blanche, qui a conditionné toute solution pour le transfert de quelque 150 combattants du Hamas piégés dans la zone de Rafah à cet échange. Les corps de quatre autres otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Le Hamas exige un passage sûr pour ces hommes vers des positions sous contrôle de l’organisation ou même vers l’étranger. Israël refuse officiellement, mais pourrait en fin de compte accepter en échange du corps de Hadar Goldin.







Cela pourrait permettre le passage à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu. Et lundi, les émissaires américains Witkoff et Kushner sont attendus, ce qui est le signe que de nouveaux développements sont en cours.



Une trêve fragile

Malgré plusieurs moments de tension, une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre. Israël a plusieurs fois accusé le Hamas de ralentir le processus de restitution des corps. Le mouvement islamiste affirme que cette lenteur s'explique par le fait que de nombreuses dépouilles sont enfouies sous les décombres dans le territoire palestinien, dévasté par deux ans de guerre.



Plus de 250 personnes ont été enlevées le 7-Octobre et emmenées à Gaza, dont une quarantaine alors qu'elles étaient déjà mortes. La plupart des otages vivants ont été relâchés lors de trêves précédentes. Depuis le début de la trêve en cours, le Hamas a libéré les 20 derniers otages survivants en échange de la libération de près de 2 000 prisonniers palestiniens et rendu 23 des 28 dépouilles d'otages encore dans Gaza : 20 Israéliens, un Népalais, un Tanzanien et un Thaïlandais.



Le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a indiqué samedi que sur les 300 corps de Palestiniens reçus, seuls 89 avaient été identifiés à ce stade. « Après un examen initial, il a été constaté [que les 15 corps reçus samedi] présentaient des blessures par balle, ainsi que des [signes] suggérant des blessures causées par [...] des explosions », a déclaré à l'AFP le Dr Ahmed Dhaïr, chef du comité du ministère chargé de la réception de ces dépouilles.



L'OMS appelle à la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte

Lundi 3 novembre, cela fera un mois que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est entré en vigueur. Une trêve fragile qui n'a pas permis d'améliorer la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a ainsi réitéré son appel à la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte pour permettre les évacuations médicales urgentes. « L'Égypte demeure l'une des principales destinations pour les patients nécessitant des soins urgents », a écrit l'agence dans une publication sur ses réseaux sociaux. Selon l'OMS, environ 4 000 patients palestiniens ont quitté Gaza via Rafah pour se faire soigner en Égypte et ailleurs, mais plus de 16 000 autres attendent toujours de recevoir des soins médicaux.



« À l'heure actuelle, pas un seul hôpital à Gaza n'est pleinement opérationnel. Nous devons changer cela. Trente-six hôpitaux attendent que nous leur fournissions ce dont ils ont besoin. Et nous avons tout cela : le matériel médical, les médicaments et tout ce dont les hôpitaux ont besoin de toute urgence pour fonctionner. Parallèlement, 16 000 patients doivent être évacués. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Il s'agit là d'un besoin urgent auquel nous devons répondre », explique Chikwe Ihekweazu, en charge des opérations d'urgence pour l'OMS. Il s'est exprimé depuis Rafah dans un message publié sur X.



« Nous lançons donc un appel à toutes les personnes qui ont une influence sur ce processus afin qu'elles nous permettent de mener à bien le travail essentiel afin d'aider tous ceux qui en besoin à Gaza, ajoute-t-il. Notre travail consiste à sauver des vies avec l'aide de nos partenaires, avec le Croissant-Rouge, le ministère de la Santé de Gaza et tous ceux qui ont un rôle à jouer. Le moment est venu d'intensifier tous nos efforts afin de sauver autant de vies que possible et d'améliorer la situation sanitaire extrêmement difficile à laquelle est confrontée la population de Gaza. »

