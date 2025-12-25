Menu
CAN 2025 : Chérif Ndiaye écourte l’entraînement des Lions à Tanger


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 08:46


L’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye n’a pas achevé la séance d’entraînement de mercredi à Tanger après avoir été touché, au lendemain de la victoire du Sénégal face au Botswana.


L’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye n’a pas pu aller au terme de la séance d’entraînement tenue mercredi à Tanger avec l’équipe nationale, au lendemain du succès des Lions (3-0) face au Botswana lors de la première journée du groupe D de la CAN 2025.

Auteur du troisième but sénégalais lors de cette rencontre, le joueur évoluant à Samsunspor, en Turquie, a été heurté par un coéquipier au cours de l’entraînement. À la suite de ce choc, il a été contraint d’interrompre prématurément sa participation à la séance.

Le footballeur est sorti en boitant du terrain. Pour l’heure, la Fédération sénégalaise de football ne s’est pas encore prononcée sur la nature ni sur la gravité de la blessure.




