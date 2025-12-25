CAN 2025 : Chérif Ndiaye écourte l’entraînement des Lions à Tanger





L’attaquant sénégalais Chérif Ndiaye n’a pas pu aller au terme de la séance d’entraînement tenue mercredi à Tanger avec l’équipe nationale, au lendemain du succès des Lions (3-0) face au Botswana lors de la première journée du groupe D de la CAN 2025.



Auteur du troisième but sénégalais lors de cette rencontre, le joueur évoluant à Samsunspor, en Turquie, a été heurté par un coéquipier au cours de l’entraînement. À la suite de ce choc, il a été contraint d’interrompre prématurément sa participation à la séance.



Le footballeur est sorti en boitant du terrain. Pour l’heure, la Fédération sénégalaise de football ne s’est pas encore prononcée sur la nature ni sur la gravité de la blessure.

