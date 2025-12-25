Menu
Drame maritime à Joal : une pirogue transportant près de 200 migrants fait naufrage


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 11:09 | Lu 61 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une nouvelle tragédie liée à l’émigration irrégulière endeuille les côtes sénégalaises. Une pirogue transportant environ 200 candidats à l’émigration a fait naufrage dans la nuit du mardi au mercredi 24 décembre 2025, au large de Joal. Le bilan provisoire fait état d’au moins 12 morts, tandis que plus de 30 rescapés ont pu rejoindre la plage de Ngazobil.


Drame maritime à Joal : une pirogue transportant près de 200 migrants fait naufrage

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, la pirogue transportait près de 200 personnes, entassées dans des conditions extrêmement précaires. Les causes exactes du naufrage ne sont pas encore officiellement établies, mais la surcharge de l’embarcation, combinée à l’état de la mer et à l’obscurité nocturne, figure parmi les hypothèses les plus probables.

Les autorités n’ont pas encore communiqué sur le point de départ exact de la pirogue ni sur la destination envisagée, même si les îles Canaries restent la route la plus empruntée par les migrants quittant les côtes sénégalaises.

 

Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d’éventuels disparus. Des moyens de la gendarmerie et des pêcheurs locaux ont été mobilisés pour ratisser la zone du naufrage. L’état de santé des rescapés n’a pas encore été précisé, mais plusieurs d’entre eux auraient été pris en charge pour des soins d’urgence.

 

Ce nouveau naufrage relance le débat sur l’émigration irrégulière, qui continue de coûter la vie à de nombreux jeunes Sénégalais, malgré les campagnes de sensibilisation et les dispositifs de surveillance maritime. La pression sociale, le chômage et la pauvreté poussent chaque année des centaines de personnes à tenter cette traversée périlleuse, souvent au péril de leur vie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame maritime.



Lat Soukabé Fall

