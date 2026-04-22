Louga : un homme grièvement brûlé après une tentative d’immolation dans une station-service

Une vive émotion a été enregistrée en plein centre-ville de Louga, où un homme a tenté de s’immoler par le feu dans une station-service, provoquant une importante agitation parmi les témoins.

Les faits se sont produits en matinée, aux alentours de 10h30, à proximité du commissariat central. Selon les premiers éléments, l’individu, identifié sous les initiales B. Fall et âgé d’une trentaine d’années, aurait pris du carburant avant de s’en asperger.

Sous les regards des personnes présentes, il a ensuite déclenché une flamme, s’exposant immédiatement aux brûlures. La situation a rapidement suscité la panique sur les lieux.

Face à l’urgence, les employés de la station ont réagi en utilisant des extincteurs pour maîtriser le feu. Leur intervention rapide a permis de limiter les conséquences de l’incident.

Les sapeurs-pompiers de la 52e Compagnie sont intervenus peu après pour prendre en charge la victime, qui a été évacuée vers l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Son état de santé n’a pas été officiellement précisé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement et d’en comprendre les motivations.