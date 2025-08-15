Inondations meurtrières au Pakistan : plus de 300 morts dans la région de Khyber Pakhtunkhwa

Les autorités locales, débordées, ont déclenché une vaste opération de secours et de recherche, mobilisant armée, police et volontaires. Mais l’accès aux zones sinistrées reste extrêmement difficile, de nombreuses routes étant coupées et plusieurs villages totalement isolés.

Ces inondations rappellent la vulnérabilité chronique du Pakistan face aux catastrophes climatiques, pays déjà durement touché par les grandes crues de 2022 qui avaient déplacé des millions de personnes.

Les torrents de boue et d’eau ont tout emporté sur leur passage : maisons, routes, ponts, infrastructures vitales. Des vidéos largement partagées montrent des immeubles s’effondrant dans les flots et des axes routiers transformés en véritables rivières en furie.