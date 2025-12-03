Taïba Ndiaye : intrusion armée dans des locaux des ICS, une enquête ouverte





Dans la nuit de dimanche à lundi, un groupe composé d’une dizaine d’individus armés et encagoulés s’est introduit de force dans les locaux du département des mines des Industries chimiques du Sénégal (ICS), situés à Taïba Ndiaye, selon une source sécuritaire.



Les auteurs des faits se déplaçaient à bord d’un véhicule pick-up de marque Ford, immatriculé à Dakar. Ils ont ciblé ce service des ICS implanté à proximité des villages de Gade et de Ngomène, dans la commune de Taïba Ndiaye.



D’après les informations recueillies, les assaillants ont d’abord investi l’étage du bâtiment avant de forcer une première porte. Les occupants auraient tenté de s’opposer à leur progression, avant d’être rapidement maîtrisés et ligotés.



Munis notamment d’un marteau, les individus ont ensuite tenté, sans succès, de forcer d’autres accès du bâtiment. Le gérant des hydrocarbures, qui aurait essayé de s’échapper, a été menacé avec une arme de poing.



Il a été contraint de remettre une somme estimée à 100 000 francs CFA ainsi que son téléphone portable. Par la suite, les intrus l’ont forcé à les accompagner au rez-de-chaussée afin de leur indiquer le bureau du directeur et l’emplacement supposé d’un coffre-fort, qu’ils n’ont finalement pas trouvé.



Les assaillants ont également exigé des informations sur le parc automobile. Des menaces ont été proférées à l’encontre du gérant et de son chauffeur. Un coup de feu a été tiré en direction de ce dernier, sans faire de blessé, alors qu’il tentait de leur foncer dessus.



Les individus ont finalement quitté les lieux en abandonnant le véhicule utilisé lors de l’opération. Les deux victimes ont été dépouillées de leurs biens, et d’importants dégâts matériels ont été constatés.



Le véhicule a été récupéré et placé à la brigade de gendarmerie de Taïba Ndiaye, où une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les faits.



Cet événement renforce le sentiment d’inquiétude au sein des populations du département de Tivaouane. Il intervient quelques jours après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Tivaouane concernant le décès d’un homme de 28 ans, retrouvé enseveli sous les fondations d’une maison en construction dans le quartier Cité Dabakh.



La victime, de nationalité bissau-guinéenne, a été découverte à environ 150 mètres du domicile qu’elle partageait avec un compatriote. Ces deux dossiers ravivent les préoccupations liées à la situation sécuritaire dans le département et relancent les discussions sur le renforcement des mesures de protection des personnes et des biens.

