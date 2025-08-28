Inondations à Mouhamada : plusieurs familles sans abri après l’effondrement de maisons





De violentes pluies tombées mercredi, entre midi et 14 heures, ont provoqué d’importants dégâts matériels dans le village de Mouhamada, situé dans la commune de Kataba 1 (département de Bignona, sud du Sénégal). Plusieurs familles ont été contraintes d’abandonner leurs habitations endommagées.



Parmi les victimes figure la famille de l’ancien imam principal du village. Leur maison, gravement touchée, s’est effondrée, laissant ses enfants sans toit.



« C’est une véritable catastrophe. Après les pluies, la famille a dû sortir en urgence. La maison s’est écroulée, les documents d’état civil, les extraits de naissance et même les textes coraniques ont été abîmés. Les greniers sont totalement détruits », témoigne Didier Diémé, président de la jeunesse locale.



Les sinistrés, hébergés temporairement chez des voisins, sollicitent une intervention rapide des autorités administratives et des services sociaux pour une aide d’urgence.



« Toute notre famille se retrouve dehors, sans ressources, en pleine saison des pluies », alerte Mamina Sambou, un habitant du village.



Les populations de Mouhamada demandent également aux pouvoirs publics de prendre des mesures préventives pour limiter les conséquences de futures inondations, un phénomène récurrent dans cette zone en période d’hivernage.

