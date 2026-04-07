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Infrastructures : le président insiste sur l’accélération des projets autoroutiers au Sénégal


Rédigé le Jeudi 9 Avril 2026 à 10:36 | Lu 79 fois Rédigé par


Le chef de l’État appelle à accélérer les travaux autoroutiers et à améliorer la gestion des infrastructures pour renforcer la mobilité et le développement territorial.


Infrastructures : le président insiste sur l’accélération des projets autoroutiers au Sénégal

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant l’importance des autoroutes dans le développement du pays, notamment pour faciliter l’accès aux zones de production, améliorer la mobilité et soutenir l’aménagement du territoire.
Il s’est félicité de l’état d’avancement du projet Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, dont les travaux sont réalisés à 92 %. Dans ce cadre, il a demandé au ministre des Infrastructures de veiller à la mise en service des sections déjà finalisées, en particulier le tronçon Mbour-Thiadiaye.
Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux entre Thiadiaye et Kaolack afin de finaliser rapidement l’ensemble du projet.
Par ailleurs, il a appelé à une progression plus rapide du chantier Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Dans le même temps, il a souligné l’urgence d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur l’axe Dakar–Thiaroye–Rufisque–Toglou–Kirène–Malicounda–Mbour.
Enfin, le président a demandé la mise en place d’un cadre global de gouvernance et de régulation des autoroutes en exploitation, dans le but d’optimiser leur gestion et de garantir une meilleure mobilité à long terme.



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