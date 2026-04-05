Thiès : Wally Seck promet l’apothéose ce soir avec un « Tera-concert » de clôture du 4 Avril

Wally Seck pour finir en beauté Thiès ne veut pas refermer trop vite la parenthèse historique du 4 Avril 2026. Au lendemain du défilé civilo-militaire délocalisé dans la Cité du Rail, la capitale du rail s’apprête à vibrer encore au rythme d’un méga-concert de clôture porté par l’une des plus grandes stars de la musique sénégalaise : Wally Ballago Seck. Très en verve lors de la conférence de presse organisée en prélude aux festivités, l’artiste a donné le ton en promettant un « Tera-concert » aux Thiessois. Une formule forte, à l’image de l’attente suscitée autour de cette soirée qui doit servir d’apothéose populaire aux célébrations du 66e anniversaire de l’Indépendance.

Une ville encore portée par l’euphorie du 4 Avril Depuis la réussite du défilé officiel présidé à Thiès par le chef de l’État, la ville vit au rythme d’une séquence exceptionnelle. Autorités, populations, artistes et acteurs culturels veulent prolonger ce moment rare, marqué par une forte mobilisation et une visibilité nationale inédite pour la Cité du Rail. Ce concert de clôture s’inscrit justement dans cette dynamique : maintenir la ferveur, offrir un grand moment de communion aux populations et refermer les festivités sur une note spectaculaire. À Thiès, l’enjeu n’est plus seulement musical ; il est aussi symbolique, tant cette édition 2026 du 4 Avril aura replacé la ville au centre de l’attention nationale.

Un show annoncé comme géant Autour de Wally Seck, la communication a été soigneusement construite pour installer l’idée d’un spectacle hors norme. Le mot « Tera-concert », largement repris depuis l’annonce de l’événement, renvoie à un show géant, populaire et spectaculaire, pensé pour marquer durablement les esprits. La programmation artistique, annoncée comme riche et diversifiée, devrait mêler vedettes confirmées, talents locaux et différentes expressions de la scène urbaine et populaire. Dans cet élan, plusieurs noms ont déjà circulé, dont celui de Ma Sané, symbole de l’ancrage thiessois de cette séquence culturelle.

Babacar Diop mise sur la culture pour prolonger la fête À travers ce concert de clôture, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, confirme sa volonté d’inscrire la culture au cœur des grands rendez-vous publics de la ville. En accompagnant les cérémonies officielles d’un programme artistique ambitieux, la municipalité cherche visiblement à donner au 4 Avril 2026 une dimension à la fois républicaine, populaire et culturelle. Le message est clair : Thiès ne veut pas seulement être la ville qui a accueilli le défilé de l’indépendance ; elle veut aussi s’affirmer comme une scène capable d’abriter de grands moments de ferveur artistique et de rassemblement populaire.