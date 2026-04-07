Mbacké : un homme retrouvé mort dans sa chambre, une enquête ouverte

Un drame s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Diamaguène, situé dans la commune de Mbacké. Un homme âgé de 37 ans a été retrouvé sans vie dans sa chambre, aux alentours de 23 heures.

D’après les premières informations, il venait de rentrer chez lui après un séjour à Mbour. Des proches indiquent que son comportement avait récemment changé, laissant apparaître des signes de troubles psychiques.

Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Le corps a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. Les premières constatations orientent vers un acte volontaire, sans que les conclusions définitives ne soient encore établies.