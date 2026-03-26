Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”

Face à la presse, l’officier supérieur s’est voulu rassurant : « Toutes les dispositions sont en train d’être finalisées pour garantir un défilé impeccable, sécurisé et bien organisé », a-t-il déclaré.





Un dispositif sécuritaire renforcé

Selon le colonel Elhadji Omar Faye, un accent particulier est mis sur la sécurité. Un maillage dense des forces de défense et de sécurité est prévu, avec une présence coordonnée de l’armée, de la gendarmerie et de la police.



Des unités seront déployées le long des axes de défilé, autour des tribunes officielles et dans les zones à forte affluence. L’objectif est de prévenir tout incident et d’assurer la protection des autorités comme des populations.





Une organisation millimétrée du défilé

Sur le plan organisationnel, le commandement de la zone militaire n°7 assure que tout est calibré dans les moindres détails. Les itinéraires sont déjà définis, les points de rassemblement identifiés et les répétitions ont démarré.



Le colonel insiste sur la discipline et la synchronisation des unités participantes, qui devront offrir un spectacle à la hauteur des standards militaires. Des simulations grandeur nature sont en cours afin de tester la fluidité du dispositif.





Une logistique sous contrôle

Côté logistique, les équipes sont à pied d’œuvre pour finaliser l’installation des tribunes, la sonorisation, la signalisation et les dispositifs d’accueil du public.



Le colonel Elhadji Omar Faye souligne que tous les services impliqués travaillent en parfaite synergie pour éviter toute défaillance le jour J.





Une mobilisation totale avant la visite du CEMGA

Cette montée en puissance intervient à la veille de la visite du Chef d’état-major général des armées, le Vice-amiral Oumar Wade, attendu à Thiès pour une inspection des dispositifs.



Pour le commandant de zone, cette visite constitue une étape importante : « Elle permettra de valider les derniers réglages et de s’assurer que tout est conforme aux exigences ».





Thiès prête pour le 4 avril

À l’approche du 4 avril, Thiès affiche ainsi sa détermination à réussir cet événement national. Entre rigueur militaire, coordination sécuritaire et mobilisation logistique, les autorités entendent offrir une célébration à la hauteur de l’enjeu : honorer la nation dans l’ordre, la discipline et la fierté.

