Gard : Huit arrestations après la mort d’un jeune torturé, assassiné et brûlé en direct sur les réseaux sociaux

Huit personnes ont été interpellées ce mardi, dans la matinée, en lien avec l’assassinat d’un jeune âgé de 19 ans mi-juillet à Saint-Bénézet (Gard). La victime avait été ligotée, torturée, assassinée et son corps brûlé. Originaire de Seine-Saint-Denis, elle se serait rendue dans le Gard pour participer semble-t-il au trafic de drogue. Son exécution est vraisemblablement en lien vraisemblablement avec la guerre de territoire à laquelle se livrent les narcotrafiquants.



La scène, d’une grande violence, avait été diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Son corps avait été retrouvé le 15 juillet par des promeneurs, dans cette commune située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Nîmes.



L’enquête de flagrance du chef de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, est depuis menée sous la direction du parquet de Nîmes dans le cadre d’une commission rogatoire.



Les huit arrestations ont eu lieu « en divers points du territoire national », précise la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac. « Les huit personnes placées en garde à vue sont suspectées d’avoir participé à l’organisation et/ou à la commission des faits. »