Il promettait le mariage… mais volait les téléphones

Au fil des jours, un lien de confiance s’installe. Les victimes, rassurées, finissent par croire à la sincérité de cet homme qui semble vouloir construire quelque chose de sérieux.



Une fois cette confiance solidement installée, il propose une rencontre à Dakar. Le rendez-vous est fixé dans un restaurant, dans une ambiance détendue et conviviale.



Mais derrière ce moment en apparence normal, tout est calculé. Au moment où l’attention baisse, il subtilise le téléphone de sa victime et disparaît sans laisser de trace.



Ce scénario, il l’a répété plusieurs fois. Jusqu’au jour où une victime décide de résister et d’alerter les autorités.

Son arrestation met fin à ses agissements.



Face aux enquêteurs, il reconnaît les faits, révélant une arnaque basée sur la manipulation émotionnelle.

Très vite, il cible des femmes avec qui il engage des conversations régulières. Il se montre attentionné, patient, presque parfait. Il parle d’avenir, de projets communs, et parfois même de mariage.