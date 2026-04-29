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Il promettait le mariage… mais volait les téléphones


Rédigé le Mercredi 29 Avril 2026 à 14:12 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Tout commence sur les réseaux sociaux, là où les apparences sont faciles à construire et la confiance rapide à gagner. Un homme se présente comme un Sénégalais installé au Canada, affichant une vie stable et rassurante. Son profil attire, ses messages séduisent.


Il promettait le mariage… mais volait les téléphones
Très vite, il cible des femmes avec qui il engage des conversations régulières. Il se montre attentionné, patient, presque parfait. Il parle d’avenir, de projets communs, et parfois même de mariage.
Au fil des jours, un lien de confiance s’installe. Les victimes, rassurées, finissent par croire à la sincérité de cet homme qui semble vouloir construire quelque chose de sérieux.
 
Une fois cette confiance solidement installée, il propose une rencontre à Dakar. Le rendez-vous est fixé dans un restaurant, dans une ambiance détendue et conviviale.
 
Mais derrière ce moment en apparence normal, tout est calculé. Au moment où l’attention baisse, il subtilise le téléphone de sa victime et disparaît sans laisser de trace.
 
Ce scénario, il l’a répété plusieurs fois. Jusqu’au jour où une victime décide de résister et d’alerter les autorités.
Son arrestation met fin à ses agissements.

Face aux enquêteurs, il reconnaît les faits, révélant une arnaque basée sur la manipulation émotionnelle.


Lat Soukabé Fall

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